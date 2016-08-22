Україна повністю забезпечена овочами та фруктами власного виробництва - Мінагропрод

Україна в 2016 році буде повністю забезпечена картоплею та основними видами овочів і фруктів завдяки врожаю на рівні минулого року, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України у відповідь на запит УНІАН.

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Урожай овочів у 2016 році, за попередніми даними, становитиме 8,9 млн тонн, що на 3% менше минулорічного показника в 9,2 млн тонн. Виробництво картоплі зросте з минулорічних 20,8 млн тонн до 20,9 млн тонн. Водночас зазначається, що споживання українцями овочів становить 6,7 млн тонн, а картоплі - 6,3 млн тонн.

Овочів «борщового набору», за попередніми даними, буде отримано: капусти – 1,78 млн тонн (1,7 млн тонн у 2015 році) при фонді споживання 1,7 млн тонн, цибулі – 0,93 млн тонн (0,96 млн тонн у 2015 році) при фонді споживання 0,7 млн тонн, буряка столового – 0,86 млн тонн (0,83 млн тонн у 2015 році) при фонді споживання 0,6 млн тонн.

Також буде зібрано моркви столової – 0,85 млн тонн (0,82 млн тонн у 2015 році) при фонді споживання 0,7 млн тонн, часнику – 0,18 млн тонн (0,176 млн тонн у 2015 році) при фонді споживання – 0,12 млн тонн.

Очікуване валове виробництво плодів і ягід в усіх категоріях господарств в Україні в 2016 році становитиме близько 2,2 млн тонн, у тому числі насіннєві – 1,45 млн тонн, з яких 1,21 млн тонн яблук, 0,18 млн тонн груш і 0,06 млн айви.

Як повідомляв УНІАН, у 2015 році Україна вперше почала імпортувати овочі борщового набору. Експерти стверджують, що така необхідність виникла у зв'язку з падінням в Україні врожайності найбільш ходових овочів на 10-13% залежно від культури, а також площ під ними – приблизно на 5%.

Обсяг імпорту овочів борщового набору (картоплі, цибулі, капусти, моркви і буряка) в січні-березні цього року в натуральному вираженні зріс майже в 7 разів порівняно з тим же періодом 2015 року.