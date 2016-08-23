У Сумській області зафіксували черговий випадок чуми свиней

Ветеринари зафіксували спалах вкрай небезпечного вірусного захворювання – африканської чуми свиней (АЧС) у домогосподарстві Сумської області, повідомила прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

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Згідно з повідомленням, випадок АЧС зафіксовано в селі Нижнє Піщане Ковпаківського району Сумської області. Діагноз АЧС встановлено 22 серпня за результатами аналізу проб тканин шести загиблих свиней.

У місцях спалахів ветеринари проводять протиепізоотичні заходи для недопущення розповсюдження захворювання.

Як повідомляв УНІАН, за даними з відкритих джерел, крім зазначеного випадку, з початку 2016 року в Україні зареєстровано 38 спалахів АЧС, зокрема в Одеській області – 15, у Миколаївській – 5, у Сумській і Полтавській, Кіровоградській і Рівненській – по 3, у Чернігівській – 2, в Житомирській, Хмельницькій, Черкаській і Чернівецькій – по одній.

У 2015 році в Україні зафіксовано 40 випадків АЧС.

Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) – контагіозне вірусне захворювання свійських і диких свиней. Для людини вірус АЧС небезпеки не несе. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Вірус знищується лише шляхом нагрівання до високих температур.