У НАБУ повідомили про повернення 34 мільйонів у справі Державної зернової корпорації

Національне антикорупційного бюро України (НАБУ) в рамках розслідування справи про розтрату 50 млн грн коштів Державної продовольчо-зернової корпорації України (ДПЗКУ) повернуло на рахунки держпідприємства 34 млн грн, повідомила прес-служба НАБУ.

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«Завдання НАБУ - не тільки викрити злочин, притягти винних у його вчиненні до відповідальності і знищити корупційні схеми, але і повернути державі вкрадені кошти», - цитує директора НАБУ Артема Ситника прес-служба відомства.

Як зазначається, лише за останні кілька місяців НАБУ вдалося повернути в держбюджет 69 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, 26 липня НАБУ затримало колишнього виконуючого обов'язки голови правління ДПЗКУ та голову правління компанії «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» за підозрою в розтраті 50 млн грн державних коштів.

За версією слідства, затримані підписали договір про постачання Рокитнянским хлібокомбінатом 16,6 тис. тонн кукурудзи 3-го класу для ДПЗКУ на умовах повної передоплати. Слідчі вважають, що обом сторонам було достовірно відомо, що зазначений товар де-факто відсутній, тому Рокитнянський хлібокомбінат не збирався виконувати угоду. Тим не менш, ДПЗКУ перерахувала на рахунок хлібокомбінату близько 50 млн грн бюджетних коштів за товар, який так і не був поставлений.

Довідка УНІАН. ДПЗКУ – вертикально інтегрована компанія, яка проводить весь цикл робіт з зерновими та продуктами їх переробки: від виробництва до експорту. До складу ДПЗКУ входять 55 філій, їх загальна робоча місткість становить 3,75 млн тонн сільгоспкультур, у тому числі сумарні потужності з перевалки на експорт Одеського та Миколаївського портів – близько 2,5 млн тонн зернових вантажів на рік.