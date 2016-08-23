Закупівельна ціна на молоко восени зросте на 20-30% – експерт

Закупівельна ціна на молоко у вересні-жовтні 2016 року зросте приблизно на 20-30% і становитиме 8-9 грн за літр, повідомила прес-служба Асоціації виробників молока з посиланням на голову Всеукраїнського аграрного ради Андрія Дикуна.

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"У середині серпня середня ціна на молоко екстра-сорту становила 5,83 грн за літр. Проте з ряду причин ціна на молоко починає різко зростати і вже восени очікується, що молоко буде коштувати 8-9 грн за літр", - цитує Дикуна прес-служба.

У повідомленні наголошується, що серед причин збільшення собівартості молока - подорожчання утримання великої рогатої худоби (ВРХ) через зростання ціни кормів, загроза нодулярного дерматиту ВРХ в Україні, що змушує фермерів зменшувати поголів'я на фермах, і девальвація гривні.

Як зазначив Дикун, у зв'язку з посушливими погодними умовами, в Україні виробляється більше зерна продовольчої якості, ніж фуражу, який йде на корм, що стимулює підвищення цін на фураж на внутрішньому ринку.

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Також, за словами Дикуна, слід враховувати той факт, що зараз фермери утримують худобу за рахунок минулорічного врожаю зерна, а з вересня більшість буде використовувати новий урожай, який значно дорожчий за ціною.

У той же час, через наближення до кордонів України хвороби нодулярного дерматиту ВРХ, є тенденція до зменшення поголів'я на фермах, що також тягне за собою зменшення виробництва молока.

Зростає і ціна на світових ринках, на яку впливають окремі дії ЄС, спрямовані на скорочення обсягів виробництва молока, і стрімко зростаючий імпорт молочної продукції з Китаю.

Як повідомляв УНІАН, обсяг виробництва сирого молока в Україні в січні-липні 2016 року становив, за даними Державної служби статистики, 6,2 млн тонн, що на 2% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як прогнозує голова ради директорів Союзу молочних підприємств України Вадим Чагаровський, надходження молока на українські переробні підприємства в 2016 році скоротиться порівняно з 2015 роком на 7-9% і становитиме 4,2-4,3 млн тонн.