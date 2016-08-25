Зафіксовано спалах АЧС в Полтавській області: з початку року це 40 випадок по Україні

Ветеринари зафіксували спалах вкрай небезпечного вірусного захворювання – африканської чуми свиней (АЧС) в домогосподарстві Полтавської області, повідомила прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

Згідно з повідомленням, випадок АЧС зафіксований в селі Литвяки Лубенського району Полтавської області. Діагноз АЧС встановлено 23 серпня за результатами аналізу проб тканин загиблих тварин. За попередньою інформацією, в домогосподарствах населення с. Литвяки міститься близько 100 голів свиней.

Читайте такожСвітове свинство З метою координації дій з локалізації та ліквідації спалаху захворювання проведено засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Лубенській райдержадміністрації, рішенням якої затверджено план з ліквідації АЧС, визначено межі епізоотичного вогнища, зон захисту та нагляду.

Як повідомляв УНІАН, за даними з відкритих джерел, крім зазначеного випадку, з початку 2016 року в Україні зареєстровано 39 спалахів АЧС, в тому числі в Одеській області – 15, у Миколаївській – 5, у Сумській – 4, Полтавській, Кіровоградській і Рівненській – по 3, у Чернігівській – 2, в Житомирській, Хмельницькій, Черкаській і Чернівецькій – по 1.

У 2015 році в Україні зафіксовано 40 випадків АЧС.

Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) – контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Для людини вірус АЧС небезпеки не несе. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Вірус знищується виключно шляхом нагрівання до високих температур.