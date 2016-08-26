У Франції очікується скорочення виробництва вина цього року

Про це пише Російська служба Бі-Бі-Сі з посиланням на французьке міністерство сільського господарства.

Результатом незвичних холодів, що трималися всю весну і охопили частину літа, стане спад виробнитца до 42,9 млн гектолітрів вина цього року проти 47,8 минулого. Ці дані наводить статистична служба міністерства.

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У числі найбільш постраждалих регіонів виявилася Шампань. Тут виробництво може скоротитися на третину. Збір винограду в Шампані через холоди відстає від нормального графіку на тиждень.

Ще більше падіння, за оцінкою статистиків, очікує виноробні господарства долини Луара.

Очікується, що Франція за врожаєм винограду і виробництвом вина опиниться позаду Італії, яка і в минулому році стала світовим лідером у галузі виноробства.