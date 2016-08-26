Канадці купують 10% акцій найбільшого виробника цукру в Україні

Канадський фінансовий холдинг Fаirfax Financial Holdings Limited прийняв рішення про покупку 9,99% акцій найбільшого виробника цукру в Україні компанії «Астарта».

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Про це йдеться на сайті Варшавської фондової біржі, де розміщені акції агрохолдингу.

Згідно з повідомленням компанії, Fаirfax має намір придбати акції у двох мажоритарних акціонерів «Астарти» - 450 тис. акцій у Albacon Ventures Limited (підконтрольна генеральному директору агрохолдингу Віктору Іванчику) і 2,05 млн акцій у Aluxes Holding Limited (підконтрольна українському бізнесменові Валерію Короткову), що в сумі становить близько 9,99%.

«Ми раді вітати Fаirfax як значного акціонера нашої компанії і бачимо великі можливості для подальшого розвитку «Астарти» у такому сильному стратегічному партнерстві», - цитує прес-служба агрохолдингу Іванчика.

Угода повинна бути закрита до 24 лютого 2017 року, в тому числі після затвердження її Антимонопольним комітетом України.

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Крім того, Fаirfax має право купити ще 9,99% акцій у Aluxes через 61 день після закриття угоди на умовах опціону. Ще через 61 день після цього Fаirfax має право придбати 7,8% акцій «Астарти» у Aluxes.

На тлі інформації про входження в капітал компанії агрохолдингу Fаirfax, акції «Астарти» на Варшавській фондовій біржі після відкриття торгів різко зросли на 5,47% порівняно з останнім закриттям - до 53 злотих за акцію. Станом на 11:50 акції компанії котируються на рівні 51,5 злотих.

Як повідомляв УНІАН, агрохолдинг «Астарта» в 2015 році отримав 15,9 млн євро чистого прибутку проти 68,1 млн євро чистого збитку роком раніше. Виручка за звітний період скоротилася на 11% - майже до 314 млн євро.

«Астарта» - вертикально інтегрований агропромисловий холдинг, що спеціалізується на виробництві цукру, зернових і олійних культур, а також молока. Земельний банк компанії становить 285 тис. га, дійне стадо - 16,5 тис. голів. Холдингу належать 9 цукрових заводів.

Fairfax Financial Holdings Limited – канадський холдинг, який через свої дочірні підприємства здійснює страхування і перестрахування майна і відповідальності, а також займається фінансовим менеджментом. Fairfax був заснований у 1985 році вихідцем з Індії Премом Васто. Fairfax володіє також 5,35% акцій найбільшого українського агрохолдингу «Овостар Юніон».