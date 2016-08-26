Українські аграрії вже зібрали більше 38 мільйонів тонн зерна

Українські аграрії на 26 серпня зібрали врожай з площі 9,8 млн га (68% від прогнозу), намолотивши 38,2 млн тонн зернових і зернобобових культур (включаючи кукурудзу) проти 37 млн тонн на цю ж дату в 2015 році, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

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Згідно з повідомленням, середня врожайність зернових становить 39,1 ц/га проти 35,9 ц/га у 2015 році.

Також повідомляється, що аграрії розпочали збирання кукурудзи на зерно, якої зібрано вже 8 тис. тонн з площі 3 тис. га, а врожайність становить 33,2 ц/га. Гречку обмолочено на площі 46 тис. га (31% від прогнозу), намолочено 60 тис. тонн, що відповідає тогорічним показникам на цю дату. При цьому врожайність становила 12,9 ц/га, тоді як роком раніше вона була нижчою – 12,3 ц/га. Просо зібрано з площі 47 тис. га (46% від прогнозу), намолочено 87 тис. тонн при врожайності 18,4 ц/га (в 2015 році – 19,7 ц/га).

Продовжується збирання соняшнику, який обмолочено на площі 37 тис. га (з прогнозованих 5,9 млн га), намолочено 71 тис. тонн при врожайності 18,9 ц/га.

У Мінагропроді зазначили, що поряд зі збиранням урожаю проводиться сівба озимого ріпаку під урожай 2017 року. На сьогодні засіяно 419 тис. га, або 58% від прогнозу, проти 185 тис. га на цю ж дату в 2015 році.

Найвища врожайність зернових і зернобобових культур спостерігається у Вінницькій (55,4 ц/га), Хмельницькій (52,9 ц/га), Черкаській (52,2 ц/га) та Київській (49,4 ц/га) областях.

Фактичні обсяги експорту на 26 серпня становлять 3,9 млн тонн, з яких пшениці – 1,7 млн тонн, кукурудзи – 478 тис. тонн, ячменю – 1,7 млн тонн та інших зернових – 16 тис. тонн. Також на звітну дату з України експортовано майже 31 тис. тонн борошна.

Як повідомляв УНІАН, за прогнозами Мінагропроду, валовий збір зернових і зернобобових в Україні цього року становитиме до 63 млн тонн. Міністерство сільського господарства США в серпні підвищило прогноз збору врожаю в Україні в 2016-2017 маркетинговому році (липень 2016 – червень 2017) до 64,1 млн тонн (на 4,5% більше за липневий прогноз).