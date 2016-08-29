У Волинській області зафіксували африканську чуму свиней

Ветеринари зафіксували спалахи вкрай небезпечного вірусного захворювання – африканської чуми свиней (АЧС) в домогосподарствах Волинської області, повідомила прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

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Згідно з повідомленням, випадки АЧС зафіксовано в селах Залізниця і Любешівська Воля, смт Любешівка Любешівського району, а також у селі Кортеліси Ратнівського району Волинської області. Діагноз АЧС встановлено 26 серпня за результатами аналізу проб тканин загиблих тварин.

З метою координації дій з локалізації і ліквідації спалахів захворювання проведено засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Любешівській і Ратнівській райдержадміністраціях, рішенням яких затверджено план з ліквідації АЧС, визначено межі епізоотичного вогнища, зон захисту та нагляду. Крім того, на 29 серпня заплановано засідання відповідної комісії при Волинській облдержадміністрації.

Як повідомляв УНІАН, за даними з відкритих джерел, крім зазначеного випадку, з початку 2016 року в Україні зареєстровано 40 спалахів АЧС, зокрема в Одеській області – 15, у Миколаївській – п‘ять, у Сумській і Полтавській – по чотири, Кіровоградській і Рівненській – по три, у Чернігівській – два, в Житомирській, Хмельницькій, Черкаській і Чернівецькій – по одному.

У 2015 році в Україні зафіксовано 40 випадків АЧС.

Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) – контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Для людини вірус АЧС небезпеки не становить. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Вірус знищується винятково шляхом нагрівання до високих температур.