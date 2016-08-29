Мінагропрод просить закласти в бюджет 3 мільярди на підтримку фермерів

Міністерство аграрної політики і продовольства пропонує закласти у бюджет на 2017 рік 3 млрд грн для підтримки малих та середніх аграрних підприємств, які обробляють до 500 га землі, або передбачити для них податкові пільги.

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Про це повідомила прес-служба Мінагропроду з посиланням на главу відомства Тараса Кутового.

«Для прямої фінансової підтримки малих і середніх фермерів необхідно не менш як 3 млрд грн. Міністерство намагається домогтися, щоб ці гроші заклали в бюджет наступного року. Якщо грошей не знайдуть, доведеться шукати можливість дотувати фермерів через пільговий режим оподаткування. Але цей варіант гірший, оскільки фіскальні преференції завжди залишають можливості для схем», - цитує Кутового прес-служба.

Міністр зазначив, що фермери не можуть залучити кредити на закупівлю техніки та освоєння нових технологій. «При земельному банку до 500 га отримати кредит практично неможливо», - цитує Кутового прес-служба. Тому, за словами міністра, фермери змушені здавати землю в суборенду великим агрохолдингам.

У повідомленні відзначається, що допомога фермерам не буде обмежуватися тільки грошима. Міністерство має намір стимулювати виробників експортувати продукцію, тому створюється офіс із просування продукції невеликих сільгоспвиробників на світові ринки.

Як повідомляв УНІАН, глава Мінагропроду раніше заявляв, що розроблений проект закону про підтримку малих та середніх аграрних підприємств, які будуть отримувати кошти на одиницю виготовленої або реалізованої продукції в рамках прямої бюджетної допомоги. Кутовий розраховує на ухвалення цього закону восени цього року.