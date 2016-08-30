Мінагропрод хоче встановити ліміт виробництва спирту в Україні

Міністерство аграрної політики і продовольства має намір встановити ліміт на виробництво харчового спирту в Україні, щоб збільшити доходи від приватизації державного підприємства «Укрспирт» – монополіста на українському спиртовому ринку.

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Про це повідомила прес-служба Мінагропроду з посиланням на главу відомства Тараса Кутового.

«Ми встановимо загальний ліміт виробництва харчового спирту для країни. Після приватизації кожного заводу, його потужності будуть відніматися із загального ліміту. Це змусить інвесторів конкурувати за найпотужніші заводи, підвищуючи ціну активу на аукціоні», – цитує Кутового прес-служба.

Міністр додав, що після того, як буде вичерпано ліміт, решту потужностей можна буде використовувати для виробництва біоетанолу або як виробничі майданчики, перепрофілювавши їх під інші виробництва.

«Якщо говорити про приватизацію держкомпаній, то вже ухвалено закон про умови приватизації «Укрспирту», призначено нових керівників «Артемсолі» та Державної продовольчо-зернової корпорації України (ДПЗКУ)», – цитує міністра прес-служба.

Згідно з повідомленням, Кутовий сподівається, що до кінця року Фонду держмайна для приватизації буде передано хоча б одне із цих підприємств.

Як повідомляв УНІАН, Кутовий вважає, що у разі приватизації «Укрспирту» бюджет країни поповниться на 200-400 млн дол. При цьому держпідприємство досі знаходиться в списку заборонених до приватизації.

Рішення про виключення держкомпаній з цього списку приймає Верховна Рада. Кабмін подав відповідну ініціативу на початку травня поточного року, але парламент ще не ухвалив рішення з цього питання.

Державне підприємство «Укрспирт» було створено на базі однойменного концерну в 2010 році. До його складу мали увійти 76 спиртозаводів, проте наразі на баланс підприємства передано 41 завод. Кабінет міністрів України послідовно виступає за приватизацію «Укрспирту».