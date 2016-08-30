Держпродспоживслужба заборонила низці господарств експорт ячменю, сої і кукурудзи до Китаю

Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів у ході обстеження посівів ячменю, сої та кукурудзи в низці господарств виявила шкідників, хвороби й нематоди, що є порушенням фітосанітарних та інспекційних вимог щодо експорту з України до Китаю.

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«Станом на 25 серпня при обстеженні посівів на виконання протоколів фітосанітарних та інспекційних вимог щодо експорту ячменю, сої, кукурудзи з України до Китаю, а також діагностики відібраних зразків у фітосанітарних лабораторіях виявлено види шкідників, хвороб і нематод, заборонені до ввезення до Китаю», - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, заражені посіви в дев'яти областях: Івано-Франківській, Кіровоградській, Тернопільській, Миколаївській, Житомирській, Рівненській, Чернігівській, Донецькій та Львівській.

Посіви кукурудзи заражені на площі 2,5 тис. га, сої – 638 га, ячменю – 65 га.

«Всі господарства, на полях яких виявлено шкідливі організми кукурудзи, сої та ячменю, були сповіщені про результати перевірок і експертиз, їм було відмовлено в експорті зерна із заражених площ як таких, що не відповідають протоколам фітосанітарних та інспекційних вимог КНР щодо кукурудзи, ячменю та сої», - повідомила прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, раніше голова Держпродспоживслужби Володимир Лапа заявив, що почастішання випадків виявлення захворювань української сільськогосподарської продукції, яка відправляється на зовнішні ринки збуту, зокрема, випадок потрапляння на ринок Китаю вітчизняної зараженої кукурудзи, загрожує втратою китайського ринку.

Лапа зазначив, що на ринок Китаю вже вийшла Росія, тому конкуренція буде лише зростати. Він закликав зернові компанії виконувати міжнародні зобов'язання.

За словами начальника відділу карантину рослин департаменту фітосанітарної безпеки ліквідованої Державної ветеринарної та фітосанітарної служби Вадима Чайковського, згідно з міжнародними договорами, у разі виявлення захворювання тієї або іншої рослини Китай може заборонити ввезення такої продукції, а також виключити зі свого реєстру експортера цієї продукції й місце, з якого здійснювався експорт, аж до району, області та всієї країни.