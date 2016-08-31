Спалах африканської чуми у Вінницькій області: знищено понад 350 голів свиней

У смт Кирнасівка Тульчинського району Вінницької області знищено понад 350 голів свиней через поразку африканською чумою.

Про це УНІАН повідомили у департаменті інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА за підсумками засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії, яке відбулося 30 серпня.

Під час засідання зазначалося, що спалах африканської чуми був зареєстрований 25 серпня у ФОП Подоляк А.В. (смт Кирнасівка Тульчинського району Вінницької області).

Читайте такожЕксперти ЄС відвідають Україну для оцінки необхідності фінансової допомоги в боротьбі з чумою свиней«Попередній діагноз наші фахівці встановили в неділю 28 серпня, в Києві він підтвердився. З 25 серпня загинуло 152 свині на фермі у фізичної особи-підприємця. 29 серпня - знищено 356 тварин безкровним методом і спалені туші, як і весь весь інвентар», - повідомив начальник ГУ Госпродпотребслужби у Вінницькій області Григорій Сидорук.

За його словами, визначені зони для проведення необхідних карантинних заходів - це епізоотичне вогнище: безпосередньо ферма, карантинна зонна - все село Кирнасівка, а зона спостереження - весь Тульчинський район.

«В осередку захворювання поголів'я знищується, це ми вже зробили. Усіх тварин, на території 4 гектарів, найближчим часом ми заб'ємо на Тростянецькому м'ясокомбінаті під спостереженням наших фахівців. М'ясо будемо використовувати на проварку. Це десь орієнтовно 500-600 голів свиней», - зазначив Сидорук.

Він повідомив, що з сьогоднішнього дня починається 40-денний карантин у Тульчинському районі, який визначено зоною нагляду. Групи у складі місцевих депутатів, ветеринарних лікарів, працівників ДСНС будуть здійснювати подворові інспекційні обходи, оглядати тварин та проводити роз'яснювальну роботу в домогосподарствах.

Сидорук запевнив, що на даний час забирати свиней з домогосподарств для знищення немає підстав, оскільки не зафіксовані випадки загибелі тварин у господарів. Найнебезпечніший період – перші 10 днів карантину, тому спеціалісти докладуть максимум зусиль, щоб не допустити поширення захворювання африканської чуми свиней на території області.