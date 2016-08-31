На Харківщині уперше зафіксовано спалах африканської чуми свиней

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, 29 серпня на відстані близько 300 м від села Протопопівка Дергачівського району Харківської області було виявлено 2 трупи домашніх свиней.

Під час дослідження відібраних проб біоматеріалу в Державному науково-дослідному інституті з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи 30 серпня встановлено діагноз - АЧС.

"З метою координації дій з локалізації та ліквідації спалаху АЧС проведено засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Дергачівській райдержадміністрації, рішенням якої затверджено план з ліквідації АЧС, визначено межі епізоотичного осередку, зон захисту та нагляду", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожСпалах африканської чуми у Вінницькій області: знищено понад 350 голів свиней

У службі наголосили, що в Харківській області АЧС зареєстрована вперше. В осередку захворювання вживаються заходи з локалізації та недопущення поширення збудника захворювання.

Як повідомляв УНІАН, за даними з відкритих джерел, з початку 2016 року в Україні зареєстровано більше 40 спалахів АЧС, зокрема в Одеській області – 15, у Миколаївській – п'ять, у Сумській і Полтавській – по чотири, Кіровоградській і Рівненській – по три тощо.

У 2015 році в Україні зафіксовано 40 випадків АЧС.

Довідка УНІАН. Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) – контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Для людини вірус АЧС небезпеки не становить. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Вірус знищується винятково шляхом нагрівання до високих температур.