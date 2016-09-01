Українцям на прикладі хліба пояснили причину подорожчання харчів

Таку думку висловив у своєму блозі лідер Аграрної партії України Віталій Скоцик.

За його словами, невдовзі одна буханка може коштувати близько 10 гривень. Або ж здорожчання буде візуально непомітним - вартість хлібини залишиться такою ж, але вона «схудне» грамів на 150-200. Проте таке зростання цін є не природнім і його можна було б уникнути.

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"Давайте я на прикладі хліба розкажу чому дорожчають продукти харчування. Перше - падіння гривні. Це призвело до подорожчання усіх складових: добрив, запчастин, паливно-мастильних матеріалів для техніки. Друге, що впливає на ціну хліба – тарифи на газ та електроенергію. Це робота млинів, сушарок, пекарень. Тарифи підвищили у 2.5 рази. Питання для чого? Щоб платити субсидії 9-ти мільйонам сімей, а потім люди не могли б купити навіть хліба?", - пише Скоцик.

На його думку, ще один фактор, який впливає на зростання цін – податки для виробників.

"За останні два роки податкове навантаження на гектар землі в обробітку зросло в 41 раз, і уряд, практично, забрав останню систему підтримки", - наголосив Скоцик.

"Через скасування спеціального режиму ПДВ з початку року, аграрії втратили можливість накопичувати кошти і вкладати у виробництво. А брати кредити під 30 % річних - нереально", - зазначає лідер Аграрної партії.

За словами Скоцика, уряд перекладає свою нездатність керувати економікою на кінцевого споживача.

"Ви ніколи не задумувалися, чому сільське господарство - єдина галузь, яка дотується практично у всьому світі? Та тому, що уряди усіх країн розуміють, що гарантувати соціальний спокій можна, лише якщо ціни на харчі будуть доступні. Люди повинні мати змогу себе прогодувати. Ви думаєте виробники зацікавлені у зростанні цін? Ні. Їхню ж продукцію перестають купувати і вони вимушені зменшувати обсяги виробництва", - заявив Скоцик.

Він переконаний, що повернення спеціального режиму ПДВ дозволить втримати на плаву експорту галузь.

"Це знизить рівень інфляції з хоча б до прийнятних 7-9 %. Це, у свою чергу, втримає купівельну спроможність українців хоча б на цьогорічному рівні. Другим кроком повинна стати підтримка кооперативного руху. Це дозволить наповнити внутрішній ринок якісними і доступними товарами. Зростання пропозиції призведе до стабілізації цін. При цьому виграє і виробник, і споживач", - наголосив Скоцик.