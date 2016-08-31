Кабмін затвердив правила виробництва органічної продукції рослинного походження

Кабінет міністрів затвердив детальні правила виробництва органічної продукції рослинного походження, що дасть з могу встановити загальні вимоги до її вирощування та сертифікування на експорт.

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Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу, 31 серпня.

«Це дасть можливість встановити загальні вимоги до виробництва органічної продукції, в тому числі вимоги щодо сівозмін, обробки ґрунту, насіннєвого матеріалу, удобрення сільгоспкультур, використання засобів захисту рослин», - сказав на засіданні уряду міністр аграрної політики і продовольства Тарас Кутовий.

За його словами, це дасть можливість розвивати ринок органічної продукції та якісно сертифікувати її для виходу на ринки Євросоюзу й інших країн.

«Ми цю постанову підтримуємо і схвалюємо, але сподіваємося на прискорену роботу щодо внесення законопроекту, який би регулював ці питання комплексно. У нас на комітеті були запевнення від Мінагропроду, що ми такий законопроект «Про внесення змін до Закону «Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції» скоро отримаємо», - сказала в ході засідання уряду віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Як повідомляв УНІАН, раніше Європейський банк реконструкції та розвитку як один з ключових кредиторів реального сектору української економіки закликав українських аграріїв нарощувати виробництво сертифікованої органічної харчової продукції, в якій дуже зацікавлені споживачі Євросоюзу та інших країн.

Кабінет міністрів на своєму засіданні 8 серпня затвердив порядок ведення реєстру виробників органічної продовольчої продукції, який дасть змогу упорядкувати дані про такі компанії й надавати відомості про них у відкритому доступі.