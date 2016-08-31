Кабмін затвердив правила виробництва органічної продукції рослинного походження
За словами міністра Кутового, це дасть можливість розвивати ринок органічної продукції та якісно сертифікувати її для виходу на ринки Євросоюзу та інших країн.
Кабінет міністрів затвердив детальні правила виробництва органічної продукції рослинного походження, що дасть з могу встановити загальні вимоги до її вирощування та сертифікування на експорт.
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Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу, 31 серпня.
«Це дасть можливість встановити загальні вимоги до виробництва органічної продукції, в тому числі вимоги щодо сівозмін, обробки ґрунту, насіннєвого матеріалу, удобрення сільгоспкультур, використання засобів захисту рослин», - сказав на засіданні уряду міністр аграрної політики і продовольства Тарас Кутовий.
За його словами, це дасть можливість розвивати ринок органічної продукції та якісно сертифікувати її для виходу на ринки Євросоюзу й інших країн.
«Ми цю постанову підтримуємо і схвалюємо, але сподіваємося на прискорену роботу щодо внесення законопроекту, який би регулював ці питання комплексно. У нас на комітеті були запевнення від Мінагропроду, що ми такий законопроект «Про внесення змін до Закону «Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції» скоро отримаємо», - сказала в ході засідання уряду віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе.
Як повідомляв УНІАН, раніше Європейський банк реконструкції та розвитку як один з ключових кредиторів реального сектору української економіки закликав українських аграріїв нарощувати виробництво сертифікованої органічної харчової продукції, в якій дуже зацікавлені споживачі Євросоюзу та інших країн.
Кабінет міністрів на своєму засіданні 8 серпня затвердив порядок ведення реєстру виробників органічної продовольчої продукції, який дасть змогу упорядкувати дані про такі компанії й надавати відомості про них у відкритому доступі.