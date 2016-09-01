Капітальні інвестиції в сільське господарство зросли до 17 мільярдів гривень

Про це повідомила прес-служба асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ).

«Нарощування обсягу капітальних інвестицій стало наслідком відносно стабільної економічної ситуації в країні протягом останнього року і часткового задоволення відкладеної потреби в інвестиціях протягом 2014-2015 років, коли економічна і політична нестабільність практично зупинили будь-яку інвестиційну активність в агросекторі», - йдеться в повідомленні.

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Також вказується, що за даний період обсяг інвестицій в агросектор є найбільшим серед інвестицій в інші види економічної діяльності в Україні.

У той же час, експерти УКАБ зазначають, що зростання капітальних інвестицій хоч і є позитивною тенденцією, що свідчить про привабливість агросектору, проте, враховуючи високу частку зношеності основних засобів і виробничої інфраструктури, український агропромисловий комплекс потребує десятки разів більших інвестицій.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики України, обсяг освоєних капітальних інвестицій в Україні в січні-червні 2016 року склав 119,843 млрд грн, що в порівнянних цінах на 9,6% вище показника за аналогічний період 2015 року.

За підсумками півріччя найбільший обсяг освоєних капінвестицій припадає на Київ – 29,4%, або 35,278 млрд грн, Київську область – 10,2%, або 12,185 млрд грн, Дніпропетровську область – 8,8%, або 10,565 млрд грн, Львівську область – 4,6%, або 5,472 млрд грн, Харківської області – 4,4%, або 5,225 млрд грн.