Перший спалах в області: на Харківщині затвердили план щодо ліквідації африканської чуми свиней

Про це повідомила прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба).

Згідно з повідомленням, одну загиблу тварину було виявлено у домогосподарстві в селі Протопопівка Дергачівського району Харківської області. Діагноз АЧС встановлено 31 серпня за результатами аналізу проб тканин. Всього в домогосподарстві налічується 63 тварини. Також у Держпродспоживслужбі нагадали, що 29 серпня на відстані близько 300 м від Протопопівки було виявлено два трупи домашніх свиней із діагнозом АЧС.

З метою координації дій з локалізації та ліквідації спалахів захворювання на місцях проведено засідання державних надзвичайних протиепізоотичних комісій при відповідних райдержадміністраціях, рішеннями яких затверджено плани ліквідації АЧС, визначено межі епізоотичних вогнищ, зон захисту та нагляду. В осередках захворювань проводяться заходи щодо локалізації та недопущення поширення збудника АЧС.

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Як повідомляв УНІАН, за даними з відкритих джерел, крім зазначених випадків, із початку 2016 року в Україні зареєстровано 44 спалахи АЧС, у тому числі в Одеській області – 15, у Миколаївській – 5, у Сумській, Полтавській та Волинській – по 4, Кіровоградській та Рівненській – по 3, у Чернігівській – 2, у Житомирській, Хмельницькій, Черкаській та Чернівецькій – по одному.

У 2015 році в Україні було зафіксовано 40 випадків АЧС.

Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) – контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Для людини вірус АЧС небезпеки не несе. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Вірус знищується виключно шляхом нагрівання до високих температур.