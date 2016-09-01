Білорусь тимчасово обмежила ввезення свинини з двох областей України

Білорусь з 1 вересня вводить тимчасові обмеження на ввезення свинини з Волинської та Вінницької областей України через африканську чуму свиней (АЧС).

Відповідна інформація розміщена на сайті департаменту ветеринарного і продовольчого нагляду Мінсільгосппроду, повідомляє «Белта».

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"Департамент вводить тимчасові обмеження на ввезення з зазначених територій живих свиней, свинини і продуктів її переробки, шкіряної, рогокопитної і кишкової сировини, щетини, м'яса від диких кабанів, мисливських трофеїв, отриманих від сприйнятливих видів тварин, кормів і кормових добавок для тварин рослинного і тваринного походження, у тому числі з птиці і риби, устаткування для транспортування свиней і сировини тваринного походження, утримання, забою і оброблення свиней", - йдеться у повідомленні.

Зазначені обмеження також поширюються на готові корми для кішок і собак, які не пройшли термічну обробку, виготовлені з сировини, що походить з Волинської та Вінницької областей України.

Також скасовуються всі раніше видані дозволи на ввезення даних товарів у Білорусь із зазначених областей України. Одночасно будуть прийняті додаткові заходи контролю щодо забезпечення біологічного захисту великих свинарських комплексів, свинарських ферм та господарств усіх форм власності.

Як повідомляв УНІАН, за даними з відкритих джерел з початку 2016 року в Україні зареєстровано 46 спалахів АЧС, в тому числі в Одеській області – 15, у Миколаївській – 5, у Сумській, Полтавській та Волинській – по 4, Кіровоградській і Рівненській – по 3, у Чернігівській – 2, в Житомирській, Хмельницькій, Черкаській і Чернівецькій – по одній.

У 2015 році В Україні було зафіксовано 40 випадків АЧС.

Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) – контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Для людини вірус АЧС небезпеки не несе. Захворювання передається під час прямого контакту хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Вірус знищується виключно шляхом нагрівання до високих температур.