В Україні дешевшають продукти харчування: за півтора місяці ціна гречки знизилася на 7 гривень

Середня вартість кілограма гречки в України за останні десять днів упала на 1,2 гривні – до 31,20 гривні, - повідомляє ТСН.ua з посиланням на директора Української асоціації постачальників торгових мереж Олексій Дорошенко.

"А за півтора місяця крупа знизилася в ціні на 7 гривень. Її "золота" ціна – 20 гривень", – зазначив він.

Морква подешевшала на 4% – із 4,46 гривні до 4,27 гривні. На 20 копійок упала вартість цукру – до 13,40 гривні за кілограм.

"Україна дуже щільно інтегрована в міжнародний ринок продовольства, а ціна на цукор через початок збору цукрових буряків пішла вниз", – пояснив Дорошенко.

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Ціна на яйця також знизилася на 30 копійок – до 12,50 гривні за десяток. Це вдвічі нижче, ніж на початку року. Протягом літа ціна на яйця весь час коливається на 30-50 копійок.

Капуста та цибуля подорожчали. Капуста піднялася в ціні на 6% – із 2,81 гривні до 3,00 гривень. Цибуля подорожчала на 4% – із 4,65 гривні до 4,84 гривні.

На одну гривню, до 70 гривень за кілограм, подорожчала свинина – через світове зростання цін на це м'ясо.

"У вересні очікується зростання цін у першу чергу на найдешевші продукти харчування, без яких ми не можемо обійтися. Овочі можуть зрости в ціні до 7%, а решта продуктів – до 3%", – прогнозує експерт.