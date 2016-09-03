На Харківщині через спалах африканської чуми свиней оголосили карантин

Після того, як в області було зафіксовано спалах АЧС, місцева влада оголосила карантин. Відповідне рішення було прийнято сьогодні, 3 вересня, на екстреному засіданні Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Харківській міськраді.

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Як повідомляють у міськраді, комісія прийняла рішення встановити до 12 жовтня карантин у частині Основ'янського району. Також встановлена зона захисту в радіусі 3 км від місця епізоотичного вогнища, до складу якої входить частина Основ'янського району.

Крім того, комісія визначила зоною нагляду територію в радіусі 20 км від місця епізоотичного вогнища, до складу якого входить вся територія Харкова.

«У зв'язку зі сформованою ситуацією заборонено вивезення, ввезення і транзит живих тварин та продукції тваринного походження на територію зони захисту. Також будуть створені спеціальні групи, які проведуть обходи дворів з метою виявлення хворих і мертвих свиней», - сказано в повідомленні.

Наразі при виїзді з селища Бабаї встановлені і обладнані дезінфекційними бар'єрами карантинно-поліцейські пости, які перешкоджають ввозу та вивозу продукції тваринного походження з цієї території.

Як повідомив в. о. начальника управління Держпродспоживслужби у місті Харкові Михайло Матвійчук, 1 вересня в сел. Бабаї Харківського району в одному з дворів господарі виявили мертвими чотирьох поросят. В результаті досліджень було виявлено ДНК вірусу африканської чуми свиней.