"Борщовий набір" в Україні за рік подешевшав майже на 60%

Вартість так званого «борщового набору» - 1 кг капусти, картоплі, цибулі, моркви та буряку - в серпні коливалась від 15,96 грн до 16,44 грн, повідомили в Українському клубі аграрного бізнесу.

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За розрахунками експертів, порівняно з серпнем 2015 року овочі подешевшали на 58%, адже рік тому такий набір овочів коштував 24,06-27,11 грн.

«Порівняно з липнем, ціни на капусту, картоплю, цибулю, моркву та буряк знизилися на 14%», - повідомили в УКАБ.

На думку експертів, здешевлення овочів зумовлене надходженням на ринок продукції нового урожаю та їх кращою якістю, порівняно з минулим роком.

«Також на цінову ситуацію вплинуло припинення поставок українських овочів в Росію та Крим, що додатково збільшило пропозицію на ринку", - зауважили в УКАБ.

За прогнозами Міністерства аграрної політики та продовольства України, цього року урожай овочів очікується на рівні 8,9 млн т при внутрішньому споживанні 6,7 млн т.