Дохідність виробництва молока в Україні у серпні знизилася до шестирічного мінімуму

Дохідність виробництва молока в Україні у серпні поточного року знизилася на 7,7% порівняно з серпнем 2015 року, досягнувши найнижчого рівня за останні шість років, повідомила прес-служба Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО).

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«Незважаючи на те, що світові ціни почали достатньо швидко відновлюватися, індекс дохідності виробництва молока в Україні істотно не змінився. Очікувалося, що в серпні він зростатиме, проте ми маємо історично найнижчий серпневий рівень індексу: він нижче за торішній на 7,7% і на третину нижче, ніж у середньому за останні п'ять років. За шість років, за які ФАО і Європейський банк реконструкції та розвитку мають статистично достовірні ринкові дані, такого низького індексу ще не було», – йдеться у повідомленні.

Прес-служба зазначила, що зазвичай найнижчі показники дохідності спостерігаються у травні, а вже в липні вони починають відновлюватися. Проте у поточному році надлишок молока, яка є в Україні, призвів до того, що відновлення не відбулося.

«В цілому, якщо брати дані за календарний рік, індекс дохідності виробництва молока вище за минулорічний на 5% – завдяки високим зимовим індексам, коли запаси на підприємствах були мінімальними, а ціни на сухе молоко і масло – відносно високими. Тим не менш, індекс умовної дохідності виробництва молока гірше, ніж середній за останні роки, на 24,1%», – йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що вперше в історії України частка молока, зібраного на переробку від приватних селянських господарств, впала до 30% за підсумками 7 місяців 2016 року, тоді як на початку року вона доходила до 38%. «Це пов'язано з тим, що витрати на збір молока від населення зростають, отже переробникам стає все менш вигідно купувати «домашнє» молоко», – пояснюється у повідомленні.

Експерти ООН та ЄБРР відзначають, що виробництво молока в Україні, хоч і повільно, але продовжує зростати. При цьому серйозних причин для зростання світових цін на молоко на сьогодні немає.

Експорт молока з України залишається дуже низьким. «Поки ми спостерігаємо зменшення на 40% до минулого року через втрату поставок до Криму та РФ», – йдеться у повідомленні прес-служби ФАО. При цьому частка країн СНД в експорті молочних продуктів у 2016 році зросла до 63% з 52% у 2015 році.

Як повідомляв УНІАН, виробництво рідкого обробленого молока в Україні в січні-липні 2016 року становило 548 тис. тонн, що на 5,4% менше, ніж за аналогічний період минулого року

Україна у січні-липні 2016 року скоротила експорт молочної продукції на 10,7% порівняно з аналогічним періодом 2015 року – до 224 тис. тонн (у перерахунку на молоко), а імпорт цих продуктів за той самий період зріс на 58% – до 59 тис. тонн.

У 2016 році ФАО та ЄБРР ввели індекс умовної дохідності виробництва молока, або український молочний індекс (УМІ). УМІ показує співвідношення доходу, який середня ферма отримує від продажу 1 кг молока першого сорту, і вартості раціону концентрованих кормів.