Україна з початку року збільшила експорт цукру на 17%

Українські виробники в січні-серпні 2016 року експортували 122 тисяч тонн цукру, що на 17% більше показника за аналогічний період 2015 року, отримавши виручку обсягом 60,08 мільйона доларів, повідомила прес-служба галузевої асоціації "Укрцукор".

"Україна наростила експорт цукру на 17% - до 122 тисяч тонн", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що в січні-серпні 2015 року було експортовано 104,4 тисячі тонн цукру загальною вартістю 41,98 мільйона доларів.

"Таким чином експорт зріс на 16,7% за кількістю і 43,1% за вартістю", - йдеться в повідомленні.

Найбільші поставки за вартістю здійснювалися до Казахстану (18,45%), Румунії (17,18%) та Грузії (14,73%).

За прогнозами асоціації, до кінця календарного року українські цукрові компанії експортують 250 тисяч тонн білого цукру.

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У повідомленні наводяться також прогнози агрохолдингу "Астарта-Київ", чиї аналітики очікують, що в 2016-2017 маркетинговому році (МР, вересень 2016 – серпень 2017) експорт цукру з України складе рекордні за останні 19 років 500 тисяч тонн.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство аграрної політики і продовольства прогнозує стабільність ринку цукру в 2016-2017 МР. Цього року українські заводи вироблять 1,8-1,85 мільйона тонн цукру.

Враховуючи рівень перехідних залишків, в міністерстві очікують, що пропозиція на ринку цукру перевищить 2 мільйони тонн, а потреба внутрішнього ринку буде нижчою - на рівні 1,6 мільйона тонн.