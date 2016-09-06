Мораторій на купівлю-продаж землі стримує інвестиції в економіку – Порошенко

Чинний в Україні з 2001 року мораторій на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення стримує інвестиції в економіку України, зокрема, в аграрний сектор, заявив у своєму традиційному зверненні до Верховної Ради президент України Петро Порошенко.

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«Відсутність вільного права на продаж і купівлю землі сільськогосподарського призначення, безумовно, стримує інвестиції в аграрну сферу», - сказав Порошенко.

Глава держави відначив соціальне напруження, яке викликає питання скасування мораторію на купівлю-продаж землі, і закликав депутатів якомога швидше доопрацювати і ухвалити законопроект про обіг землі сільськогосподарського призначення.

«Це ваша компетенція. Або ховати голову в пісок і нічого не змінювати, чи все ж таки працювати над створенням ринку землі в Україні, але з усіма можливими запобіжниками без будь-яких негативних наслідків», - сказав глава держави.

Він зазначив, що аграрний сектор є одним із ключових в економіці України, а його частка у виручці від експорту досягла найбільшого показника за 25 років незалежності держави (близько 40%).

Порошенко також відзначив, що однією з причин активізації розвитку сільського господарства в Україні стали ухвалені парламентом наприкінці 2015 року дерегуляційні ініціативи, в результаті чого «агробізнес економить 7 млрд грн на рік».

Як повідомляв УНІАН, Міністерство аграрної політики і продовольства планує у вересні завершити підготовку та подати в парламент законопроект про обіг сільськогосподарських земель. Робочий варіант законопроекту передбачає продовження терміну заборони на купівлю-продаж сільгоспземлі та впровадження механізму продажу прав її оренди, які можна буде закладати в банк для одержання кредиту. При цьому Верховна Рада наприкінці 2015 року зобов'язала уряд подати цей законопроект ще в березні.

Мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення діє в Україні 15 років. Термін його дії закінчується 1 січня 2017 року. Власниками землі сьогодні є лише фізичні особи, які зараз фактично позбавлені права нею розпоряджатися. У зв'язку з цим всі аграрні підприємства України обробляють тільки орендовану землю. Однак експерти стверджують, що тіньовий ринок землі в Україні існує.

Експерти, як і суспільство, розділилися в думці щодо скасування заборони на продаж сільгоспземлі. Одні вважають, що його продовження створює тіньовий ринок землі, інші вказують на те, що скасування мораторію призведе до обезземелення селян і скупки землі зарубіжними компаніями.