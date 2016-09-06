Аграрії вважають, що Україна поки не готова до відкриття ринку землі

Про це заявив голова Аграрної партії України Віталій Скоцик коментуючи ініціативу президента України Петра Порошенка щодо пришвидшення запровадження ринку землі висловлену сьогодні під час звернення до Верховної Ради.

“Влада в умовах кризи повинна займатися стимулюванням виробництва, що дасть роботу і збільшить доходи громадян. Цього немає. За останні півтора року закрилося 500 тисяч підприємств, 2,5 мільйони українців втратили роботу. Українець живе на 1,5 долара в день. Приблизно на таку ж суму виживають жителі найбідніших африканських країн. Треба займатися стимулюванням економіки. Натомість влада розглядає ринок землі як спосіб наповнення бюджету. Українців вже пограбували на початку 1990-х, коли вся промисловість опинилася у руках кількох сімей. Тепер те саме хочуть зробити із землею. Україну прагнуть перетворити у напівфеодальну сировинну латифундію, де більшість людей будуть кріпаками”, - зазначив Віталій Скоцик.

Голова Аграрної партії назвав також три головні передумови запровадження ринку землі, без яких не варто навіть починати обговорення.

“По-перше, потрібна законодавча база, яка забезпечить цивілізований обіг земель сільськогосподарського призначення, гарантуватиме захист родючості землі та збереження площ родючих чорноземів, обмежуватиме власність однієї родини у 300-500 га та заборонятиме землеволодіння іноземцям. За ефективністю використання землі має слідкувати спеціальна структура - Земельний банк. По-друге, потрібна зрозуміла і прогнозована економічна політика, коли податки стимулюватимуть, а не вбиватимуть виробництво. Коли людина зможе взяти довготривалий кредит під 5-7 % річних, щоб мати змогу обробляти землю. По-третє, завершити судову реформу і суттєво знизити рівень корупції. Поки немає справедливого судочинства — не буде нормального вільного ринку. Поки за рівнем корупції ми на 130 місці із 168. Україна одна з найкорумпованіших країн. Тому тут працює не закон, а система політичних та кримінальних “рішал”, - сказав Віталій Скоцик.

Політик наголосив, що питання впровадження ринку землі обов’язково має бути винесено на референдум.

“Влада боїться народу, бо знає, що сьогодні 85 % українців виступають проти ринку землі. Але згідно Конституції лише народ має право вирішувати долю національного багатства”, - наголосив голова Аграрної партії України.