Герої України просять владу не "душити" аграріїв (документ)

Рада Героїв України в АПК та Почесна рада Аграрної партії України 6 вересня провели спільне засідання, на якому підготували відкрите звернення до вищого керівництва держави: Президента, спікера парламенту і прем’єр-міністра.

У листі ветерани аграрної галузі вимагають розпочати діалог з аграріями, негайно розглянути законопроект №3851-1"Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо захисту прав платників податку на додану вартість, в тому числі сільгосптоваровиробників" та продовжити мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення.

Відкритий лист підписали Герої України в АПК: Дмитро Моторний, Олександр Коросташов, Володимир Чернишенко, Іван Балюк, Петро Іващук, Тетяна Корост, Микола Васильченко, Петро Саблук. Від Почесної ради Аграрної партії підписались: Іван Демчак, Валентина Завалевська, Юрій Карасик, Юрій Лузан, Олексій Марченко, Дмитро Мельничук, Петро Мокляк, Григорій Сидоренко, Валерій Хаджиматов та Валентин Яковенко.

Обговорюючи звернення, учасники засідання наголошують, що система оподаткування АПК, що була ухвалена в 90-х роках і діяла до початку 2015 року, дала змогу Україні стати лідером з експорту зернових і олійних культур.

"Тоді, в умовах кризи і постійного бюджетного дефіциту, ми свідомо пішли на зменшення податкового тиску. Ми розуміли, що ставка оподаткування повинна бути посильною, щоб виробники могли платити. І, водночас, податок повинен стимулювати", - говорить екс-заступник міністра АПК Юрій Лузан.

"Сьогодні нас ніхто не слухає, бо ми розрізнені. Ми повинні йти на страйк усі разом і мати своє потужне політичне представництво. Тоді нас чутимуть", - говорить Дмитро Моторний.

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Виступаючи перед учасниками засідання, лідер Аграрної партії Віталій Скоцик наголосив, що формувати аграрне законодавство повинні професіонали, які добре знають галузь.

"Коли ми пройдемо в парламент, у нас не буде часу на розкачку. Нам потрібно буде швидко впроваджувати реформи, і пакети рішень у нас уже повинні бути готові. Бачення розвитку аграрної галузі повинно формуватись у тому числі з урахуванням досвіду людей, які стояли біля її витоків", - резюмував Віталій Скоцик.

Нагадаємо, 2 вересня Президія Аграрної партії на розширеному засіданні з головами профільних асоціацій в складі Всеукраїнського аграрного форуму та Страйкового комітету ухвалила рішення 20 вересня в усіх регіонах провести загальнонаціональний страйк аграріїв.