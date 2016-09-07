Українські аграрії зібрали майже 39 мільйонів тонн зернових

Українські аграрії до 7 вересня зібрали врожай з площі 9,9 мільйонів га (69% від прогнозу), намолотивши 38,6 мільйона тонн зернових і зернобобових культур (включаючи кукурудзу) проти 37,4 мільйона тонн на цю ж дату в 2015 році, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Згідно з повідомленням, середня врожайність зернових становить 39 ц/га проти 35,9 ц/га 2015 року.

Зокрема, кукурудзи на зерно зібрано вже 184 тисяч тонн з площі 45 тисяч га (1% від прогнозу), гречки - 117 тисяч тонн з 91 тисяча га (61%), проса – 138 тисяч тонн з 76 тисяч га (73%).

Найвища врожайність зернових і зернобобових культур спостерігається у Вінницькій (54,9 ц/га), Хмельницькій (52,6 ц/га), Черкаській (52,2 ц/га) та Київській (49,1 ц/га) областях.

Продовжується збирання соняшнику, який обмолочений на площі 599 тисяч га (10%) в обсязі 1,2 мільйона тонн. Сої зібрано 276 тисяч тонн зі 136 тисяч га (7%).

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У Мінагропроді зазначили, що разом зі збиранням урожаю проводиться сівба озимого ріпаку під урожай 2017 року. На даний час засіяно 601 тисяча га, або 83% від прогнозу, проти 388 тисяч га на цю ж дату 2015 року.

Як повідомляв УНІАН, обсяг збору ранніх зернових та зернобобових складає 38 мільйонів тонн.

За прогнозами Мінагропроду, валовий збір зернових і зернобобових в Україні в цьому році складе до 63 мільйонів тонн. Міністерство сільського господарства США в серпні підвищило прогноз збору врожаю в Україні в 2016-2017 маркетингового року (липень 2016 – червень 2017) до 64,1 мільйона тонн (на 4,5% більше липневого прогнозу).

Минулого року, за даними Держстату, Україна (без урахування тимчасово окупованої Росією Криму та зони АТО) зібрала 60,1 мільйона тонн зернових і зернобобових, що на 5,8% менше рекордного показника 2014 року – 63,8 мільйона тонн.