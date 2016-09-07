ЄБРР виділив $37 мільйонів на зерновий термінал в порту "Южний"

Рада директорів Європейського банку реконструкції та розвитку прийняв рішення надати кредит обсягом 37 мільйонів доларів на будівництво зернового терміналу в морському торговому порту "Южний" пропускною спроможністю 5 мільйонів тонн зернових на рік.

Про це повідомив екс-заступник міністра фінансів України Артем Шевальов на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"У цьому проекті є все - активний і прозорий український інвестор, великий міжнародний гравець - Cargill, підтримка з боку уряду, участь міжнародних фінансових інститутів, екологічний аудит, енергоефективність. Це підтримка експортних галузей, це нові робочі місця, це оновлення інфраструктури", - підкреслив Шевальов.

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Як повідомляв УНІАН, у червні ЄБРР повідомив про намір надати стивідорній компанії "МВ Карго" 37 мільйонів доларів кредиту для фінансування будівництва зернового терміналу в порту "Южний". За проектом передбачалося, що аналогічний кредит виділить Міжнародна фінансова корпорація (IFC), а загальна вартість проекту складе 130 мільйонів доларів.

Меморандум про наміри побудувати зерновий термінал в порту "Южний" було підписано в серпні 2015 року керівництвом компанії Cargill, Адміністрацією морських портів України та керівництвом стивідорної компанії "МВ Карго". Відповідно до досягнутих між сторонами домовленостей, компанія Cargill зобов'язується придбати 51% перевантажувального терміналу, який у порту "Южний" побудує "МВ Карго".

При цьому, за умовами меморандуму, Адміністрація морпортів зобов'язується провести днопоглиблення в порту.

Довідка УНІАН. Cargill - одна з найбільших світових приватних компаній, що інвестують в харчове виробництво. Компанія веде операції в 68 країнах світу. Компанія займається продажем зерна, олії, цукру, какао-продуктів, яловичини, свинини, м'яса індички і ін Крім того, компанія є великим виробником сільськогосподарської продукції.