Рада в першому читанні скасувала ліцензування експорту та імпорту алкоголю і сигарет

Верховна Рада прийняла в першому читанні депутатський законопроект про скасування ліцензування експорту та імпорту етилового, коньячного і плодового спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та фінансові санкції за неподання підприємцями звітів у цій сфері.

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За прийняття за основу відповідного законопроекту №4958 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ліцензійних процедур у сфері зовнішньоекономічної діяльності» проголосували 254 народних депутати за необхідного мінімуму в 226 голосів.

«Ліцензія коштує 780 гривень. Надходження від неї в бюджет менші, ніж витрати на її адміністрування. Це говорить про те, що це потенційно корупційний інструмент. Пропозиція – прибрати штучні бар'єри», - сказав під час презентації законопроекту голова Комітету Верховної Ради з питань промислової політики і підприємництва Віктор Галасюк.

Депутат Сергій Соболєв повідомив, що прийняття цього законопроекту несе загрозу для спиртової галузі.

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«Це фактично початок повного знищення української спиртової галузі. Це підготовка до продажу «Укрспирту», - сказав він.

У свою чергу присутній у залі парламенту заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов зазначив, що документ не відноситься до продажу «Укрспирту».

«Мова йде про ліцензії в розмірі 780 гривень, які я підписую вже півтора року ... Це абсолютно безглузда бюрократична процедура, якою в Мінекономрозвитку зайняті 5 осіб», - повідомив він.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко вважає за необхідне суттєву спростити процедури експорту в Україні, що стане важливим кроком на шляху побудови сприятливого інвестиційного клімату в нашій країні.

У червні Верховна Рада відхилила законопроект про скасування ліцензування експорту та імпорту спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, що повинно було скоротити корупційне навантаження на бізнес і стимулювати зовнішньоекономічну діяльність України.