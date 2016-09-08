Україна планує побити власний рекорд з експорту зерна

Україна в новому маркетинговому році, який почався в липні, планує експортувати на зовнішній ринок близько 39,8 млн тонн зернових, включаючи 14 млн тонн пшениці. Як повідомив у ході засідання уряду міністр аграрної політики і продовольства Тарас Кутовий, таким чином, Україна збереже свою позицію в трійці провідних світових експортерів зернової продукції.

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«Ми вже намолотили 38 млн тонн, з них 25,5 млн тонн - це пшениця, причому 55% - це продовольча пшениця, - сказав міністр. - Прогнозний обсяг експорту близько 14 млн тонн».

За словами міністра, потенціал для розвитку у аграріїв є. Якщо агропідприємства підтягнуть показники врожайності на 20%, то загальний обсяг врожаю в цілому по країні збільшиться на 8-9 млн тонн.

«Зараз пропозиція зерна по року - близько 70 млн тонн, внутрішнє споживання - 23,5 млн тонн. Загальний експортний потенціал - 39,8 млн тонн. Тобто, йдемо трохи у плюсі до минулого року, - сказав він. - Якби світова кон'юнктура нам допомогла, вийшли б на хороший результат. Але поки що сьогодні зернові на світових ринках на низькому рівні, і позитивні тенденції поки що не спостерігаються. Значить, треба нашим аграріям допомагати, особливо малим і середнім».

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Кутовий зазначив, що поряд з хорошим урожаєм зернових досить оптимістично виглядають і показники врожаю гречки. «На поточний момент оброблено 61% посівних площ. Прогнозний урожай - 174 тис. тонн при внутрішньому споживанні 160 тис. тонн. Надлишок - 14 тис. тонн. Жодних ризиків у контексті виробництва не існує. Тобто, будуть проблеми - треба буде їх шукати на рівні торговельних мереж», - сказав він.

По цукрових буряках, за словами міністра, оброблено лише 2% площ. «Але думаю, що по цукру також буде нормальний результат (за підсумками збирання врожаю - УНІАН)», - сказав Кутовий.

Як повідомляв УНІАН, українські аграрії в маркетинговому році, що завершився в червні 2015-2016, (МР, липень 2015 – червень 2016), за остаточними даними, експортували 39 млн тонн зернових, що на 12% більше за рекордний показник 2014-2015 МР на 34,8 млн тонн.

Разом з тим, деякі експерти зазначали, що за підсумками 2016-2017 МР експорт зернових може перевищити прогнозні показники і становитиме 41 млн тонн.