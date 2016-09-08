Граничний поріг держдопомоги дрібним фермерським господарствам збільшили до 500 тисяч

Кабінет міністрів України збільшив удвічі - до 500 тис. грн з 250 тис. грн - граничний розмір фінансової допомоги дрібним фермерським господарствам, які мають в обробітку земельні наділи площею не більш як 500 га. Відповідне рішення було ухвалено в ході засідання уряду 8 вересня.

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Пояснюючи необхідність ухваленого рішення, міністр аграрної політики і продовольства України Тарас Кутовий підкреслив, що підтримку отримають фермерські господарства, які займаються різними видами діяльності, включаючи виробництво органічної продукції та сировини.

«Ми пропонуємо збільшити поріг допомоги з 250 тис. грн до 500 тис. грн, беручи до уваги показники інфляції, на одного суб'єкта господарювання», - сказав Кутовий.

Раніше міністр також анонсував широку підтримку аграріїв у проекті бюджету на 2017 рік як один з пріоритетів власне проекту бюджету та роботи уряду в цілому.