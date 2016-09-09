Глава Мінагропроду закликав Раду активніше сприяти розвитку сільського господарства

Міністр аграрної політики і продовольства Тарас Кутовий закликав народних депутатів активніше сприяти розвитку сільського господарства в Україні, зокрема, звернути особливу увагу на аграрне машинобудування і насінництво.

"Я розумію, що аграрна галузь, можливо, не високотехнологічна, і з погляду доданої вартості вона, можливо, не може давати таких доходів, як космічна галузь, галузь оборони. Маючи потенціал, можливо, однією з найпотужніших галузей, всі ті кошти, які є в цій галузі, потрібно спрямовувати на те, щоб стабілізувати там позиції, дати можливість розвиватися машинобудування в сільському господарстві, оскільки моральний і фізичний знос в галузі катастрофічний і 70% техніки, яка сьогодні працює на українських полях, морально і фізично застаріла", - сказав Кутовий в ході Години запитань до уряду в парламенті.

Говорячи про насінництві, міністр зазначив, що це високотехнологічна галузь, яка недостатньо розвинена в Україні.

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"Ми маємо забезпечити наукомісткі галузі у сфері сільського господарства, наприклад, насінництва. Є невтішні факти – лише 3% цукрових буряків в Україні – це українське насіння", - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, Кутовий очікує, що народні депутати цієї осені візьмуть три законопроекти, розроблених очолюваним ним міністерством: про приватизації монополіста на спиртовому ринку – державного підприємства "Укрспирт", про механізм державної підтримки дрібних та середніх аграрних підприємств і про обіг земель сільськогосподарського призначення.