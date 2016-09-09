Українські аграрії вже зібрали майже 39 мільйонів тонн зернових

Українські аграрії на 9 вересня зібрали врожай з площі 10 млн га (70% від прогнозу), намолотивши 38,8 млн тонн зернових і зернобобових культур (включаючи кукурудзу) проти 37,6 млн тонн на цю ж дату в 2015 році, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Читайте такожУкраїна планує побити власний рекорд з експорту зерна

Згідно з повідомленням, середня врожайність зернових становить 39 ц/га проти 36 ц/га у 2015 році.

Зокрема, кукурудзи на зерно зібрано вже 316 тис. тонн із площі 79 тис. га (2% від прогнозу), гречки – 128 тис. тонн із 99 тис. га (66%), проса – 149 тис. тонн із 81 тис. га (79%).

Найвища врожайність зернових і зернобобових культур спостерігається у Вінницькій (55 ц/га), Хмельницькій (52,6 ц/га), Черкаській (52,2 ц/га) та Київській (49,2 ц/га) областях.

Продовжується збирання соняшнику, який обмолочено на площі 905 тис. га (15%) обсягом 1,8 млн тонн. Сої зібрано 413 тис. тонн із 201 тис. га (11%).

Також розпочато збирання цукрових буряків, які викопано на площі 10 тис. га, або 3% до прогнозу, обсягом 447 тис. тонн. На цукрові заводи вивезено 392 тис. тонн.

Разом зі збиранням урожаю проводиться сівба озимого ріпаку під урожай 2017 року. Наразі засіяно 620 тис. га, або 86% від прогнозу.

Як повідомляв УНІАН, збір ранніх зернових і зернобобових уже завершено, зібрано 38 млн тонн.

За прогнозами Мінагропроду, валовий збір зернових і зернобобових в Україні цього року становитиме до 62,3 млн тонн. Міністерство сільського господарства США в серпні підвищило прогноз збору врожаю в Україні в 2016-2017 маркетинговому році (липень 2016 – червень 2017) до 64,1 млн тонн (на 4,5% більше липневого прогнозу).

Минулого року, за даними Держстату, Україна (без урахування тимчасово окупованого Росією Криму та зони АТО) зібрала 60,1 млн тонн зернових і зернобобових, що на 5,8% менше рекордного показника 2014 року – 63,8 млн тонн.