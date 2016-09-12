ООН: ціни на продовольство в світі рекордно зросли

Світові ціни на продовольство в серпні зросли до рекордного за 15 місяців рівня, повідомляє Прайм з посиланням на Продовольчу і сільськогосподарську організацію Об'єднаних націй (ФАО). Індекс цін, який організація відстежує по п'яти продовольчим групам, в серпні зріс на 1,9%.

Місячний стрибок обумовлений зростанням цін на сир і пальмову олію, тоді як ціни на пшеницю, кукурудзу і рис знизилися.

Читайте такожУкраїна планує побити власний рекорд з експорту зерна

В цілому ФАО констатує зростання цін на молочну продукцію (+8,6%), олію (+7,4%) та цукор (+2,5%). Автори дослідження пояснюють це падінням виробництва молока в Європі, подорожчанням пальмової олії з-за зниження його виробництва в Малайзії, а також зміцненням валюти Бразилії, найбільшого в світі виробника цукрового очерету.

"Світові ціни на цукор з серпня 2015 року зростали після 4,5 літнього падіння, коли світовий баланс цього товару був профіцитним. Споживання зростає швидше виробництва, яке протягом останнього року зменшилося, особливо в Азії та Австралії через посуху", - розповів провідний експерт Ікара Євген Іванов.

Ситуація в Бразилії не настільки однозначна – на тлі зниження цін на цукор в останні роки інвестиції в галузь сильно впали, що зменшило кількість нових і модернізованих проектів, а ряд виробників і зовсім збанкрутував. Крім того, з літа 2014 року знизилися ціни і на етанол, для виробництва якого використовувалася велика частина бразильського очерету. У той же час, зростання цін на цукор, що робить вигідним його виробництво, і багато заводи переорієнтуються на нього з етанолу.

Що стосується молочних продуктів, то не дорожчають вони лише в Європі, що традиційно є великим виробником і експортером, зазначила гендиректор Інституту аграрного маркетингу Олена Тюріна. В інших регіонах світу зростання цін обумовлене дефіцитом молока для промислової переробки, дорогою сировиною та обмеженою географією виробництва ряду продуктів.

Читайте такожПорошенко запропонував Індонезії українське зерно та соняшникову олію

Експерти очікують збереження поточних трендів на світовому продуктовому ринку як мінімум до кінця поточного року. Надалі все залежатиме від урожаю зернових та стану доходів населення. Не виключено, що зростання цін в інших сегментах призведе до збільшення споживання хліба і підвищенню попиту на зернові, тоді ціни на них почнуть зростати.

Продовжиться і зростання цін на цукор, щонайменше, до збільшення обсягів виробництва за рахунок припливу інвестицій.

Стабільно зростатимуть ціни на молоко і продукти з нього, але лише ті, де немає рослинних жирів. Зростання інвестицій у виробництво тепличних овочів та збільшення потужностей зі зберігання можуть привести до згладжування сезонних коливань цін.