Мінагропрод прокоментував інформацію про відмову Єгипту від української пшениці: повідомлення не отримували

Єгипет не повідомив Україні про відмову від імпорту української пшениці, інформацію про що з посиланням на члена Спеціального комітету Міністерства сільського господарства Єгипту Ашрафа Халіла в першій декаді вересня поширили українські ЗМІ, повідомила УНІАН прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

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«Ми зв'язувалися з Держпродспоживслужбою. Вони не отримували офіційного повідомлення з боку Єгипту», - сказали в прес-службі.

Як повідомлялося, 7 вересня Єгипет включив Росію і Україну до списку країн з ознаками наявності в пшениці паразитуючого гриба - ріжків, а з кінця серпня в Єгипті діє заборона на вміст ріжків у імпортній пшениці.

Єгипет є одним із ключових імпортерів пшениці в світі, в тому числі української. За даними Державної фіскальної служби, з початку 2016 року Єгипет забезпечив українським експортерам пшениці майже 17% виручки – 256 млн дол.

За даними Мінагропроду, з 1 липня (з початку маркетингового року) фактичні обсяги експорту зернових з України на 26 серпня становили 3,9 млн тонн, із яких пшениці – 1,7 млн тонн, кукурудзи – 478 тис. тонн, ячменю – 1,7 млн тонн та інших зернових – 16 тис. тонн.

Мінагропрод прогнозує, що обсяг експорту українських зернових у цьому маркетинговому році становитиме 39,8 млн тонн, а у маркетинговому році 2015-2016, що завершився в червні, українські аграрії поставили на зовнішні ринки рекордні 39,4 млн тонн зернових.