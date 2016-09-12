У господарстві Нацгвардії зафіксували спалах африканської чуми свиней

Про це повідомила прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

Згідно з повідомленням, діагноз АЧС встановлений за результатами дослідження тканин загиблої тварини.

Як повідомляє nakipelo.ua, інфікована тварина містилося в підсобному господарстві Харківської національної академії Національної гвардії України

З метою координації дій з локалізації і ліквідації спалаху АЧС проведено засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Вовчанській райдержадміністрації, рішенням якої затверджено план з ліквідації АЧС, визначені межі епізоотичного вогнища, зон захисту та нагляду.

В осередку захворювання проводяться заходи щодо локалізації та недопущення розповсюдження збудника АЧС.

Як повідомляв УНІАН, за даними з відкритих джерел, крім зазначеного випадку, з початку 2016 року в Україні зареєстровано 48 спалахів АЧС.

У 2015 році В Україні було зафіксовано 40 випадків АЧС.

Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) – контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Для людини вірус АЧС небезпеки не несе. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Вірус знищується виключно шляхом нагрівання до високих температур.