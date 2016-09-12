Кабмін готує пілотний проект щодо скасування держрегулювання цін на продукти

Міністерство економічного розвитку і торгівлі затвердило і подало на розгляд Кабінету міністрів України пілотний проект скасування державного регулювання цін на соціально значущі продукти харчування.

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Як передає кореспондент УНІАН, відповідний проект постанови був підписаний першим віце-прем'єром - міністром економічного розвитку і торгівлі Степаном Кубівим на брифінгу в Києві.

"Підписую історичний документ", - зазначив віце-прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, раніше Міністерство економічного розвитку і торгівлі мало намір з 15 серпня скасувати державне регулювання цін на соціально значущі продукти харчування, потім до 15 листопада провести моніторинг цінової ситуації на ринку і до 15 грудня прийняти рішення про поновлення, обмеження чи скасування цінового регулювання.

Мінекономрозвитку підтримує ідею повної відмови від держрегулювання цін. У відомстві зазначають, що всупереч ідеї державного регулювання, з 2003 року зростання цін на соціально значущі продукти харчування значно випереджає середнє зростання цін по всіх продуктах харчування.

Державне регулювання цін на продукти харчування встановлене постановою Кабінету міністрів від 25 грудня 1996 року №1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади і виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)».