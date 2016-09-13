РФ внесла сіль в список продембарго, обмеження зачеплять і Україну

Уряд РФ вніс сіль у список запровадженого у відповідь на санкції Заходу продовольчого ембарго, обмеження зачеплять і Україну.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі російського уряду, обмеження набирають чинності з 1 листопада 2016 року.

«Доповнити додаток до постанови уряду РФ від 7 серпня 2014 року (про продембарго) позицією такого змісту: сіль (включаючи столову і денатуровану) та хлорид натрію чистий, розчинені або не розчинені у воді, містять чи не містять добавки речовин, які перешкоджають злипанню або забезпечують сипкість; воду морську», - йдеться в документі.

Як повідомляв УНІАН, 3 серпня Державне солвидобувне підприємство «Артемсіль» повідомило, що повернулося на російський ринок після запровадженої Російською Федерацією в січні 2015 року заборони на імпорт харчової солі з України.

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Згідно з розслідуванням російського Фонду боротьби з корупцією ринок солі в Росії контролює сім'я генпрокурора Юрія Чайки.

Довідка УНІАН: влітку 2014 року Євросоюз, а також США, Канада, Японія і ряд інших країн оголосили про нові санкції щодо осіб, компаній, банків і деяких секторів російської економіки через дії РФ, спрямовані на дестабілізацію ситуації в Україні. Перший етап санкцій було запроваджено ще в березні – після анексії Росією українського Криму.

7 серпня 2014 року російська влада оголосила про заборону поставок низки продовольчих товарів з країн, які запровадили або підтримали санкції проти РФ. Серед держав, які потрапили під дію російських санкцій, - США, країни ЄС, Канада, Австралія, Норвегія, Швейцарія, Японія.

13 серпня 2015 року РФ розширила продовольче ембарго на Албанію, Чорногорію, Ісландію, Ліхтенштейн і «на особливих умовах» - на Україну, які набирають чинності 1 січня 2016 року.

29 червня президент Росії Володимир Путін підписав указ про продовження до 31 грудня 2017 року продовольчого ембарго, запровадженого у відповідь на санкції Заходу. Також Путін підписав указ про знищення ввезених на територію РФ продуктів, що потрапили під ембарго.