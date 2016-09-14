США подали скаргу на Китай до СОТ

Про це пише Російська служба Бі-Бі-Сі.

"Уряд Китаю встановив ціни на пшеницю, кукурудзу і рис набагато вище ринкового рівня, що призвело до несправедливих державним субсидіям, які порушують правила СОТ", - йдеться в заяві президента США Барака Обами.

Читайте такожСОТ підтримала ЄС в суперечці про заборону на ввезення свинини в Росію

Як стверджують у Вашингтоні, Китай на 100 млрд доларів перевищив обумовлений з СОТ розмір субсидій для національних виробників рису, щоб стимулювати китайських фермерів підвищити виробництво.

"Ці програми спотворюють ціни в Китаї, знецінюють працю американських фермерів і порушують ті межі, дотримуватися яких Китай погодився при вступі до СОТ", - заявив представник США на торгових переговорах Майкл Фроман.

Скарга з боку США подається на тлі зниження експорту сільгосппродукції з США до Китаю.

Читайте такожКитайці зацікавилися будівництвом зернопереробних заводів в Україні

Як раніше зазначив міністр сільського господарства США Том Вілсек, скасування низки торговельних обмежень з боку Китаю дозволило підвищити щорічний експорт продукції в цю країну з 2 млрд доларів у 2001 році до понад 20 млрд доларів в поточному році.

"На жаль, підтримка цін з боку Китаю стимулює виробництво пшениці, кукурудзи і рису усередині Китаю, і це витісняє імпорт", - пояснив він.