В УНІАН проходить круглий стіл щодо податкових пільг для аграріїв (подію завершено)

В УНІАН в рамках проекту УНІАН-АГРО проходить круглий стіл на тему: «Оподаткування аграрного сектору. Чи потрібні аграріям податкові пільги?».

Учасники: народний депутат України, член Комітету ВР України з питань податкової та митної політики Тетяна Острікова, народний депутат України, Член Комітету ВР України з питань аграрної політики та земельних відносин Микола Кучер, директор департаменту податків і зборів юридичних осіб ДФС Олексій Лишенко, президент Української Зернової Асоціації Клименко Володимир, голова Всеукраїнської Аграрної Ради Андрій Дикун, експерт у питаннях оподаткування агросфери Михайло Соколов, президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко, голова Аграрної партії України Віталій Скоцик, голова Аграрного Союзу України Геннадій Новіков, голова Вінницької асоціації фермерів та приватних землевласників Інна Кухарчук, керівник ТОВ «Робімакс Агро» Алім Міщук, ТОВ «Новомиргородський цукор» , Кіровоградська обл. Сергій Тарасов, директор Інституту аграрної економіки Юрій Лупенко. Запрошені: представники Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства фінансів України; Державної фіскальної служби. Модератор круглого столу: заступник керівника Департаменту економічних новин УНІАН Микола Бабич.

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