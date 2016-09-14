Скасування спецрежиму ПДВ погіршить становище тваринників – Мінагропрод

Скасування спеціального режиму справляння податку на додану вартість, яка відповідно до Податкового кодексу відбудеться 2017 року, погіршить становище тваринників, повідомив на круглому столі в рамках нового проекту УНІАН-АГРО директор департаменту фінансово-кредитної політики Міністерства аграрної політики та продовольства Баграт Ахіджанов.

"Є нестача коштів, яка погіршить стан виробників, особливо тих, хто займається тваринництвом", - сказав Ахіджанов.

Він зазначив, що найприйнятніший для сільгоспвиробників варіант оподаткування – повернення до 100% акумуляції ПДВ на рахунках підприємств.

"Якщо дивитися виключно на ситуацію в галузі АПК, найкраще для галузі залишити спеціальний режим ПДВ", - підкреслив Ахіджанов.

Присутній на круглому столі директор департаменту тваринництва Мінагропроду Микола Кваша зазначив, що від скасування спецрежиму в умовах падіння купівельної спроможності населення найбільше постраждають домашні господарства, які займаються тваринництвом.

"Кількість поголів'я в сегменті приватних господарств серйозно падатиме", - сказав Кваша.

Він зазначив, що вже сьогодні 60% молока на переробку надходить від промислових ферм. А виробництво м'яса в країні зростає за рахунок виходу підприємств з бізнесу.

У свою чергу Ажиджанов додав, що уряд розглядає кілька варіантів оподаткування галузі АПК наступного року. Зокрема, перший варіант – повне скасування спецрежиму для всіх аграріїв, другий – повернення до 100% акумуляції ПДВ для всіх, третій – залишити спецрежим ПДВ для тваринників, садоводів і городників, а четвертий – знизити ставку ПДВ для всіх агровиробників.

"Якщо взяти другий варіант, який ми прораховуємо для АПК, нівелюється падіння, особливо на галузі тваринництва, яке ми маємо на сьогодні. Якщо взяти третій варіант, буде невелике зростання по тваринництву, близько 1%. І якщо взяти баланс надходжень бюджету, витрати бюджету будуть збалансовані за доходами", - сказав Ахіджанов.

Читайте такожГройсман закликав розібратися з відшкодуванням ПДВ аграріям та провести необхідні перевірки

Як повідомляв УНІАН, 24 грудня 2015 року Верховна Рада України прийняла зміни до Податкового кодексу. Згідно з документом, операції з зерновими і технічними культурами оподатковуються ПДВ у пропорції: 85% нарахованого податку перераховуються до бюджету, 15% залишаються у розпорядженні підприємства на спеціальному рахунку; операції з продукцією тваринництва – 20% - у бюджет, 80% - на спецрахунок; інші операції з сільськогосподарською продукцією – 50 на 50. Раніше весь нарахований податок аккумулировался на рахунках підприємств.

Аграрії неодноразово заявляли, що три рівня податку ускладнюють адміністрування, що може спричинити за собою відмову частини підприємств від сплати ПДВ, і закликали Кабмін повернути раніше діючі пільги з ПДВ. Кабмін йде на скасування цієї підтримки галузі у зв'язку з вимогою Міжнародного валютного фонду.

Іноземні торговельні партнери України вважають спецрежим ПДВ неузгодженою перевагою нашої країни в торгівлі.