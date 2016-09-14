Українські аграрії готові вийти на всеукраїнський страйк 4 жовтня

Українські аграрії готові 4 жовтня вийти на всеукраїнський страйк з вимогою переглянути політику держави в частині оподаткування агропідприємств і повернути ту систему сплати податків, яка діяла в агросфері до 1 січня поточного року.

Про це заявив голова Аграрної партії України Віталій Скоцик в ході круглого столу, проведеного в рамках спеціального проекту "УНІАН–АГРО".

Він нагадав, що існувала аж до кінця 2015 року система оподаткування аграріїв діяла в Україні 17 років і зарекомендувала себе досить непогано, оскільки аграрна галузь стала одним з двигунів української економіки. А спроба поміняти існували раніше умови повернуть галузь в часи розрухи.

"Ми оголосили страйк на 4 жовтня, - сказав Скоцик. - Ми не потребуємо пільг, ми говоримо про те, що не можна руйнувати те, що працювало. Систему можна модернізувати, але не руйнувати. І те, що ми виходимо на страйк у період збиральної кампанії - це єдиний спосіб звернути увагу на проблему".

Скоцик також звернув увагу, що небажання влади почути аграріїв призведе до відчутного падіння економіки, скорочення близько 100 тисяч робочих місць, падіння експортної виручки. Але головне, на думку Скоцика, суттєво погіршаться умови життя українців.

"Наше населення за 25 років скоротилося на 10 мільйонів осіб. Чому? Все просто. Коли ми дивимося на споживчу корзину, яку пропонують українцю, що пропонують? Пропонують споживати 30 кг м'яса на рік. А скільки потрібно? Мінімум 60 кг. У цьому році середньостатистичний українець м'яса, молока і яєць споживає на 50% менше, ніж потрібно. Риби - на 68% менше, ніж потрібно. Зрештою, до чого це веде? До того, що у нас захворювання, найнижча в Європі тривалість життя, - сказав Скоцик. - Коли ми говоримо про страйк, ми не говоримо про те, що відстоюємо інтереси тільки аграріїв. Ми відстоюємо інтереси всього народу".

З головою Аграрної партії солідарний і присутній на круглому столі підприємець з Хмельницької області Алім Міщук, який закликав політичні сили, особливо Аграрну партію, більш активно включиться і захистити спецрежим ПДВ для аграріїв.

"Ми стоїмо на тому, що спецрежим ПДВ повинен бути наступного року в повному обсязі. І не треба ділити нас. Тому що ділять, то фермерам до 500 га давайте дамо по 1 400 гривень, то починають лаяти агрохолдинги. А чому ви кричите, якщо вони у свій час країну врятували? Ми всі в одному човні, тому нам потрібно повернутися до спецрежиму, а відшкодування ПДВ – це святе, так повинно бути", - переконаний фермер.

"Я позапартійний людина. Але я думаю, що представники Аграрної партії та інших партій, які є у Верховній Раді, і яким не байдуже село, повинні до цього повернутися і нас повинні підтримати", - додав він.

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Як повідомляв УНІАН, 24 грудня 2015 року Верховна Рада України прийняла зміни до Податкового кодексу. Згідно з документом, операції з зерновими і технічними культурами оподатковуються ПДВ у пропорції: 85% нарахованого податку перераховуються до бюджету, 15% залишаються у розпорядженні підприємства на спеціальному рахунку; операції з продукцією тваринництва – 20% - у бюджет, 80% - на спецрахунок; інші операції з сільськогосподарською продукцією – 50 на 50. Раніше весь нарахований податок аккумулировался на рахунках підприємств.

Аграрії неодноразово заявляли, що три рівня податку ускладнюють адміністрування, що може спричинити за собою відмову частини підприємств від сплати ПДВ, і закликали Кабмін повернути раніше діючі пільги з ПДВ. За розрахунками експертів, дефіцит обігових коштів, для сільськогосподарських підприємств після скасування спеціального режиму справляння податку на додану вартість (ПДВ) 2017 року може скласти 30 мільярдів гривень.

Віталій Скоцик був обраний головою Аграрної партії у вересні 2014 року.