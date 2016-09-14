Запуск ринку землі можливий лише при вдосконаленні земельного законодавства – експерт

Запуск повноцінного ринку землі можливий лише за умови ретельного опрацювання і вдосконалення земельного законодавства, в іншому випадку країна зіткнеться з рейдерством і розкраданням землі.

Про це сказав голова Аграрної партії України Віталій Скоцик в ході круглого столу в рамках спеціального проекту "УНІАН-Агро".

Скоцик зазначив, що земельна реформа в Україні розпочалася ще в 1990 році, проте до цих пір в країні так і не з'явилося законодавство, яке б дозволило використовувати всі інструменти регулювання обороту земель.

"Якщо зараз зняти мораторій на продаж землі, ми зіткнемося з рейдерством. Землю розкрадуть і вкрадуть у народу так само, як вкрали промисловість, – сказав Скоцик. – Ми вже зараз стикаємося з хвилями рейдерства і ситуацією, коли фермери самі змушені захищати свої наділи".

На думку Скоцика, для напрацювання необхідного законодавства потрібно близько двох років.

"У нас вже є напрацювання. Але треба сісти і зробити", - зазначив Скоцик, не виключивши при цьому, що з часом питання запуску ринку землі може бути винесений на всеукраїнський референдум.

Читайте такожМінагропрод оприлюднив проект закону про обіг сільгоспземель в Україні

Як повідомляв УНІАН, Міністерство аграрної політики і продовольства планує у вересні завершити підготовку та подати в парламент законопроект про обіг сільськогосподарських земель. Робочий варіант законопроекту передбачає продовження терміну заборони на купівлю-продаж сільгоспземлі і впровадження механізму продажу прав її оренди, які можна буде закладати в банк для отримання кредиту. При цьому Верховна Рада наприкінці 2015 року зобов'язала уряд подати цей законопроект у березні.

Мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення діє в Україні вже 15 років. Термін його дії закінчується 1 січня 2017 року. Власниками землі сьогодні є лише фізичні особи, які зараз фактично позбавлені права розпоряджатися нею. У зв'язку з цим всі аграрні підприємства України обробляють тільки орендовану землю. Однак експерти стверджують, що тіньовий ринок землі в Україні існує.

Експерти, як і суспільство, розділилися в думці щодо скасування заборони на продаж сільгоспземлі. Одні вважають, що його продовження створює тіньовий ринок землі, інші вказують на те, що відміна мораторію призведе до обезземелення селян та скупки землі зарубіжними компаніями.