Влада, як рейдер, хоче відібрати землю - Скоцик

Україна ризикує втратити останній ефективний ресурс через скасування мораторію на продаж сільськогосподарської землі. Напередодні анонсованих владою змін випадки незаконного захоплення підприємств і промисловості помітно почастішали.

Про це заявив лідер Аграрної партії Віталій Скоцик в ефірі "Громадського радіо".

"Ціни на землю занижені у 10-15 разів. Ті, у кого є гроші, можуть зараз "відбити" у фермера землю, а потім отримати непоганий прибуток з її продажу. Для бандитського свавілля тут відкривається широкий простір, адже і платити нічого не треба. Ми прекрасно пам'ятаємо ситуацію з рейдерством у 90-х роках, так ось зараз відбуваються схожі речі", - сказав Віталій Скоцик.

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Як зазначає лідер Аграрної партії, ціни на землю в Україні дуже занижені. Наприклад, за допомогою корпоративних прав можна орендувати гектар за 400-500 доларів. У поляків, для порівняння, це буде коштувати набагато дорожче - 10-15 тисяч євро. Тому спокуса вигідних капіталовкладень спонукає людей до злочинної діяльності.

"Не дивно і те, що у людей на руках зараз більш, ніж 4 мільйони одиниць зброї. Українці хочуть захищати свою землю, свою ферму, адже це їхній хліб, це те, що вони зробили своїми руками і віддавати комусь просто не хочуть", - сказав Віталій Скоцик.

"Якщо у вашому будинку починає протікати дах, то ви повинні думати про ремонт, а не про повний продаж будинку. Тому що тоді вам ніде буде жити зі своєю сім'єю, ніде буде сховатися від бурі і негод. Ось вам і ставлення до землі. Не буде у нас землі - не буде і цієї держави", - проводить аналогію Віталій Скоцик.