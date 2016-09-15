На Луганщині склалася напружена ситуація з поширенням сказу

З початку року в регіоні зареєстровано 23 неблагополучних пункти по сказу, в яких захворіла 41 тварина. Про це повідомили у прес-службі Луганської ОВЦА.

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За інформацією лабораторного центру МОЗ в області, до початку бойових дій в регіоні застосовувалося поширення спеціальної вакцини в лісах для диких м'ясоїдних тварин, у зв'язку з чим випадків сказу реєструвалося набагато менше.

"Завдяки цим вакцинам ми справлялися зі сказом, а зараз, коли ці методи і відстріл тварин заборонені, ситуація стає все гірша і гірша. Практично щотижня додається кількість хворих тварин. Основний сплеск очікується в жовтні-листопаді", - пояснили в обласній адміністрації.

З початку цього року від укусів тварин в області постраждали і звернулися по антирабічну допомогу 857 осіб, з них 461 отримали щеплення проти сказу. При цьому, за даними обласної ВЦА, за весь 2015 рік звернулися 1179 осіб, 681 було щеплено.

Влада області очікує погіршення цих показників до кінця року.