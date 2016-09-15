У проекті держбюджету-2017 уряд передбачив 5,5 мільярда гривень на підтримку аграріїв

Про це повідомив під час представлення проекту держбюджету 2017 року на засіданні уряду прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

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"Уряд передбачає 5,5 млрд грн на підтримку таких господарств (малих і середніх – УНІАН). Ці кошти можуть бути спрямовані на модернізацію, на придбання малої механізації, українських тракторів, причіпного обладнання – всього того, чого сьогодні потребує український селянин для підвищення продуктивності своєї роботи, щоб підвищити свою конкурентоспроможність", - сказав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, згідно з розпорядженням Кабінету міністрів бюджет щорічно, починаючи з 2017 року, має враховувати витрати на підтримку підприємств агропромислового комплексу в обсязі не менш як 1% від обсягу виробництва валової продукції сільського господарства. Обсяг виробництва валової продукції сільського господарства у фактичних цінах у 2015 році становив понад 544 млрд грн.

Повернення до прямої державної підтримки галузі покликане компенсувати потенційні втрати аграріїв від скасування пільгового оподаткування з ПДВ з 1 січня 2017 року.

Мінагропрод також планує отримати з держбюджету-2016 додаткові 450 млн грн на проекти з підтримки сільського господарства у поточному році. Але, за словами глави відомства Тараса Кутового, аграрії зможуть отримати ці кошти тільки до весни 2017 року.