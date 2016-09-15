Кабмін налаштований на підтримку малих та середніх аграріїв, великі холдинги "подбають про себе самі"

Про це, представляючи проект державного бюджету на 2017 рік на засіданні уряду, сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

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«Ми повинні підтримати маленькі, невеликі, середні господарства, які зможуть виробляти більше продукції, проводити її переробку, застосовувати нові технології, але їм потрібна підтримка, великі холдинги про себе подбають самі», - сказав прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України передбачив у проекті бюджету на 2017 рік 5,5 млрд грн на програму прямої фінансової підтримки малих і середніх аграріїв. Повернення до прямої державної підтримки галузі покликане компенсувати потенційні втрати аграріїв від скасування пільгового оподаткування з ПДВ з 1 січня 2017 року. Скасування пільг з оподаткування для агросектору в свою чергу є вимогою Міжнародного валютного фонду, який вказує на випадки використання великими аграрними холдингами спецрежиму ПДВ для фінансових махінацій.

За розпорядженням Кабінету міністрів бюджет щорічно, починаючи з 2017 року, має враховувати витрати на підтримку підприємств агропромислового комплексу в обсязі не менш як 1% від обсягу виробництва валової продукції сільського господарства. Обсяг виробництва валової продукції сільського господарства у фактичних цінах у 2015 році становив понад 544 млрд грн.