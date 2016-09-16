На Харківщині зафіксували черговий спалах чуми свиней

Фахівці ветеринарної медицини виявили шість трупів домашніх свиней, загиблих в результаті зараження небезпечною вірусним захворюванням тварин африканською чумою свиней (АЧС), на відстані 4 км від села Польова Дергачівського району Харківської області, повідомила прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

Згідно з повідомленням, діагноз АЧС встановлений за результатами дослідження тканин загиблих тварин.

З метою координації дій з локалізації і ліквідації спалаху АЧС проведено засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Вовчанській райдержадміністрації, рішенням якої затверджено план по ліквідації АЧС, визначені межі епізоотичного вогнища, зон захисту та нагляду.

В осередку захворювання проводяться заходи щодо локалізації та недопущення розповсюдження збудника АЧС.

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Довідка УНІАН. З початку 2016 року в Україні зареєстровано більше 50 випадків АЧС, тоді як 2015 року було зафіксовано 40 спалахів.

Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) – контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Для людини вірус АЧС небезпеки не несе. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Вірус знищується виключно шляхом нагрівання до високих температур.