Україна за рік збільшила експорт пшениці до Мексики в 2,5 раза

Українські трейдери у минулому маркетинговому році (МР, липень 2015 – червень 2016) збільшили експорт пшениці в Мексику в 2,5 раза – до 288 тисяч тонн, на тлі скорочення поставок цієї зернової культури від ключових експортерів – США (на 12%, до 2,7 мільйона тонн) і Канади (на 20%, до 780 тисяч тонн), повідомила прес-служба консалтингового агентства "УкрАгроКонсалт".

"У минулому сезоні Україна збільшила експорт пшениці в напрямку Мексики до 288 тисяч тонн (116 тисяч тонн в 2014-2015 сезоні)... При цьому, незважаючи на зростання імпортних потреб, в 2015-2016 сезоні Мексика знизила закупівлі в своїх ключових постачальників, таких як США – до 2 700 тисяч тонн (3 070 тисяч тонн) і Канада – 780 тисяч тонн (974 тисячі тонн)", - йдеться в повідомленні.

В агентстві відзначили, що також в минулому сезоні змогли збільшити свої поставки пшениці до Мексики та країн ЄС - до 503 тисяч тонн з 25 тисяч тонн роком раніше.

Згідно з повідомленням, у поточному 2016-2017 маркетинговому році Мексика скоротить імпорт пшениці на 600 тисяч тонн, до 4 200 тисяч тонн, в порівнянні з закупівлями 2015-2016 МР, обсяг яких був найвищим за останні п'ять сезонів. Зниження закупівель цього року буде обумовлено вищим врожаєм пшениці в Мексиці.

Читайте такожУкраїна планує побити власний рекорд з експорту зерна

"Враховуючи конкурентну експортну ціну і зниження виробництва пшениці в країнах ЄС, Україна продовжить експортувати свою пшеницю в такому далекому напрямку, як Мексика, незважаючи на скорочення імпортних потреб Мексики в новому сезоні", - відзначили в агентстві.

Як повідомляв УНІАН, за прогнозом Міністерства аграрної політики та продовольства, українські аграрії в 2016-2017 МР експортують 39,8 мільйона тонн зернових і тим самим незначно перевищить минулорічний рекордний рівень у 39,4 мільйона тонн. У відомстві очікують, що урожай зернових в Україні складе 62,3 мільйона тонн.

Минулого року, за даними Держстату, Україна (без урахування тимчасово окупованої Росією Криму та зони АТО) зібрала 60,1 мільйона тонн зернових і зернобобових, що на 5,8% менше рекордного показника 2014 року – 63,8 мільйона тонн.